Coronavirus: è record di guariti nelle ultime 24 ore. Tornano invece a salire le vittime: 369 da ieri (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una giornata che, da una parte, entusiasma per il numero record di guariti nelle ultime 24 ore mentre, dall’altra, non ci permette gioire per i 369 decessi registrati da ieri, dopo giorni che le vittime erano scese sotto le duecento unità. In riferimento al quadro generale del Paese, la Protezione Civile ci informa che, come detto, nelle ultime 24 ore ci hanno lasciato altre 369 persone, a fronte di un totale di 29.684 decessi. Quindi, registriamo il ‘forte’ calo dei positivi, oggi a 91.528, grazie al clamoroso numero dei 6.939 rispetto a ieri. Complessivamente invece, i guariti sono 93.245, grazie all’aumento di 8.014 unità. Continuano a scendere ancora i ricoverati con sintomi (15.769, -501 da ieri) e, fortunatamente, anche quanto costretti alla terapia intensiva (1.333), senza i -94 da ieri sera. Isolamento domiciliare: vi sono però ... Leggi su italiasera Coronavirus - nella Svezia anti-lockdown più di 2900 vittime : tasso di mortalità record dei Paesi nordici

Coronavirus - il bollettino delle 18 : continua il decremento dei positivi - record dei guariti

Coronavirus : Gran Bretagna supera l’Italia - 32.000 morti - il record in Europa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una giornata che, da una parte, entusiasma per il numerodi24 ore mentre, dall’altra, non ci permette gioire per i 369 decessi registrati da ieri, dopo giorni che leerano scese sotto le duecento unità. In riferimento al quadro generale del Paese, la Protezione Civile ci informa che, come detto,24 ore ci hanno lasciato altre 369 persone, a fronte di un totale di 29.684 decessi. Quindi, registriamo il ‘forte’ calo dei positivi, oggi a 91.528, grazie al clamoroso numero dei 6.939 rispetto a ieri. Complessivamente, isono 93.245, grazie all’aumento di 8.014 unità. Continuano a scendere ancora i ricoverati con sintomi (15.769, -501 da ieri) e, fortunatamente, anche quanto costretti alla terapia intensiva (1.333), senza i -94 da ieri sera. Isolamento domiciliare: vi sono però ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS in italia più guariti che malati: è record - MediasetTgcom24 : coronavirus, quasi 7mila malati meno di ieri: è record - rtl1025 : ?? Sono 93.245 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 8.014 in più di ieri, record di guariti. 91.528 è il nu… - FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: CORONAVIRUS in italia più guariti che malati: è record - michelagiacco : RT @rtl1025: ?? Sono 93.245 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 8.014 in più di ieri, record di guariti. 91.528 è il numero di con… -