Coronavirus, Arcuri “App utilizzabile a fine mese ma servono tamponi” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io ritengo che a cavallo della fine di questo mese la app potra’ essere utilizzabile”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, in audizione in commissione Trasporti alla Camera. “La app ha un solo fine: rendere piu’ veloce e certa la natura, dimensione e popolazione dei contagi. La app aiuta a riconoscere, intercettare prima di quanto accade oggi con l’intervista, ma se non si fa subito un tampone la app non ha conseguito il risultato per cui e’ stata pensata. Se il sistema sanitario regionale non e’ pronto a sottoporlo in un tempo molto ravvicinato a un tampone, la app ci ha aiutato ma non ha fatto fino alla fine il suo lavoro”, ha aggiunto. Arcuri ha poi sottolineato che “la materia del tracciamento tramite applicazione tecnologica e’ stata di recente ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Arcuri “App utilizzabile a fine mese ma servono tamponi”

Coronavirus - oltre 213.000 casi totali. Speranza : “Inizio fase 2 nella direzione giusta”. Arcuri : “App serve solo se facciamo tamponi tempestivi” – DIRETTA

Coronavirus - il commissario Arcuri sulla fase 2 : “L’app funzionerà solo da alert - soddisfa i requisiti di privacy e sicurezza” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io ritengo che a cavallo delladi questola app potra’ essere”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico, in audizione in commissione Trasporti alla Camera. “La app ha un solo: rendere piu’ veloce e certa la natura, dimensione e popolazione dei contagi. La app aiuta a riconoscere, intercettare prima di quanto accade oggi con l’intervista, ma se non si fa subito un tampone la app non ha conseguito il risultato per cui e’ stata pensata. Se il sistema sanitario regionale non e’ pronto a sottoporlo in un tempo molto ravvicinato a un tampone, la app ci ha aiutato ma non ha fatto fino allail suo lavoro”, ha aggiunto.ha poi sottolineato che “la materia del tracciamento tramite applicazione tecnologica e’ stata di recente ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'App pronta a fine maggio. Serve solo se facciamo tamponi tempestivi' #ANSA - mante : Alla maggioranza delle domande dei parlamentari in Commissione sulla app per il coronavirus, il commissario Arcuri… - chetempochefa : 'Questo virus non viene sconfitto con un decreto. Viene sconfitto con il comportamento responsabile di tutti gli it… - CorriereCitta : Coronavirus, Arcuri “App utilizzabile a fine mese ma servono tamponi” - Leggilenuvole : RT @mante: Alla maggioranza delle domande dei parlamentari in Commissione sulla app per il coronavirus, il commissario Arcuri risponde paca… -