Cane abbandonato da una nave sul ghiaccio | lui aspetta per due mesi che i padroni vengano

È una terribile storia di abbandono e di crudeltà umana nei confronti degli animali quella che arriva dalla Russia e che ha per protagonista un Cane abbandonato per due mesi sul mare ghiacciato, in una zona molto impervia e con temperature di oltre 15 gradi sotto lo zero. Una nave ha scaricato l'animale a terra nella piccola baia di Nagaev, nella regione di Magadan, abbandonandolo al suo destino. Il Cane così si è ritrovato da solo ad affrontare neve e ghiaccio, tentando di sopravvivere e aspettando con pazienza il ritorno dei padroni. In suo soccorso sono arrivati alcuni pescatori della zona che, notando l'animale, hanno prima cercato di catturarlo ma poi – vedendo che non si lasciava avvicinare – hanno iniziato a nutrirlo, portandogli acqua e cibo. Con l'arrivo della bella stagione e il disgelo però, il cagnolone ...

È una terribile storia di abbandono e di crudeltà umana nei confronti degli animali quella che arriva dalla Russia e che ha per protagonista un cane abbandonato per due mesi sul mare ghiacciato, in un ...

