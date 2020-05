CALDO africano imminente. Uno spauracchio dall'Artico la GRANDINE (Di mercoledì 6 maggio 2020) Prima CALDO, poi fresco, quindi temporali e con i temporali ovviamente la GRANDINE. Di che stiamo parlando? Beh, facile: delle condizioni meteo che potrebbero attenderci tra qualche giorno. Forse non proprio tra qualche giorno, perché in questo momento abbiamo a che fare con l'Anticiclone africano e dovremo sopportarlo per un po', ma proprio il CALDO portato da questa struttura barica che ormai è costante presenza delle nostre stagioni sarà una delle cause scatenanti di quello che potrebbe accadere a partire da domenica. Se avete dato un'occhiata ai modelli previsionali avrete sicuramente notato l'arrivo di una depressione dall'Atlantico. Probabilmente colpirà l'Europa dell'ovest, probabilmente la Francia e poi la Penisola Iberica, ma con l'azione di pressing così intensa dovrebbe riuscire a far breccia nel fianco occidentale dell'Alta ... Leggi su meteogiornale L'anticiclone africano fa sul serio : meteo caldo e soleggiato con punte di 30°C

Meteo Italia al 14 Maggio CALDO africano spazzato via da burrasche

Veloce break temporalesco - poi caldo africano per tutta la settimana (Di mercoledì 6 maggio 2020) Prima, poi fresco, quindi temporali e con i temporali ovviamente la. Di che stiamo parlando? Beh, facile: delle condizioni meteo che potrebbero attenderci tra qualche giorno. Forse non proprio tra qualche giorno, perché in questo momento abbiamo a che fare con l'Anticiclonee dovremo sopportarlo per un po', ma proprio ilportato da questa struttura barica che ormai è costante presenza delle nostre stagioni sarà una delle cause scatenanti di quello che potrebbe accadere a partire da domenica. Se avete dato un'occhiata ai modelli previsionali avrete sicuramente notato l'arrivo di una depressione'Atlantico. Probabilmente colpirà l'Europa dell'ovest, probabilmente la Francia e poi la Penisola Iberica, ma con l'azione di pressing così intensa dovrebbe riuscire a far breccia nel fianco occidentale dell'Alta ...

trasparenteg : RT @ilmeteoit: Meteo: da Giovedì al WEEKEND ANTICICLONE AFRICANO, sarà CALDO ESTIVO, con TEMPERATURE fino a 35°C. Ecco DOVE - ilmeteoit : Meteo: da Giovedì al WEEKEND ANTICICLONE AFRICANO, sarà CALDO ESTIVO, con TEMPERATURE fino a 35°C. Ecco DOVE - LSportCH : @anikeatable Non capisco chi ancora riesce a godersi l’estate. Caldo soffocante, anticiclone africano e ora pure ca… - Il_Centro : #Abruzzo #6maggio #mercoledì #meteo #Pescara #Chieti #teramo #LAquila Che tempo farà: in arrivo fine settimana con… - 3BMeteo : In molte zone sarà un vero assaggio d'Estate... #meteo #caldo -

Ultime Notizie dalla rete : CALDO africano Meteo, caldo africano in arrivo Adnkronos METEO ITALIA – Un SUPER ANTICICLONE AFRICANO riprenderà pieno controllo del Mediterraneo, i dettagli

Anche nella giornata odierna, come da svariate settimane a questa parte, se non per qualche disturbo localizzato e dovuto in prevalenza al passaggio di un flusso di correnti più fresche e umide che in ...

Meteo Italia: SUBITO l'Anticiclone africano. Nel WEEKEND ciclone mediterraneo

Un rapido fronte freddo, non particolarmente attivo, sta transitando sull'Italia ed è collegato ad un vortice ciclonico sui Balcani, alimentato da correnti più fresche dai quadranti settentrionali. L' ...

Anche nella giornata odierna, come da svariate settimane a questa parte, se non per qualche disturbo localizzato e dovuto in prevalenza al passaggio di un flusso di correnti più fresche e umide che in ...Un rapido fronte freddo, non particolarmente attivo, sta transitando sull'Italia ed è collegato ad un vortice ciclonico sui Balcani, alimentato da correnti più fresche dai quadranti settentrionali. L' ...