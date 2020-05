"Bonafede inadeguato. Ma quanto fatto da Di Matteo la dice lunga su di lui". La Chirico non fa sconti: due tizi da evitare (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un parere sfumato, quello di Annalisa Chirico. Si parla della bufera che sta travolgendo Alfonso Bonafede dopo le parole del pm Nino Di Matteo a Non è l'arena della scorsa domenica, il caso che sta mettendo a repentaglio il futuro del ministro. E la Chirico sintetizza il suo pensiero su Twitter: "Ritengo Bonafede un ministro inadeguato, ma che un consigliere togato Csm lo attacchi pubblicamente, nel momento in cui è più debole, svelando fatti risalenti a due anni prima, la dice lunga sulla ossessiva ricerca di ribalta mediatica di certi magistrati politicizzati". Insomma, per la Chirico non si salva nessuno: né "l'inadeguato" Bonafede, né Di Matteo e la sua ricerca delle luci della ribalta. Poche righe che fanno riflettere. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un parere sfumato, quello di Annalisa. Si parla della bufera che sta travolgendo Alfonsodopo le parole del pm Nino Dia Non è l'arena della scorsa domenica, il caso che sta mettendo a repentaglio il futuro del ministro. E lasintetizza il suo pensiero su Twitter: "Ritengoun ministro, ma che un consigliere togato Csm lo attacchi pubblicamente, nel momento in cui è più debole, svelando fatti risalenti a due anni prima, lasulla ossessiva ricerca di ribalta mediatica di certi magistrati politicizzati". Insomma, per lanon si salva nessuno: né "l', né Die la sua ricerca delle luci della ribalta. Poche righe che fanno riflettere.

