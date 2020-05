Trono Over Gemma e Nicola, l’ex di Vivarelli vuota il sacco: duro intervento (Di martedì 5 maggio 2020) Trono Over, parla l’ex di Nicola Vivarelli (il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani). Il duro intervento della donna. Retroscena e spifferi: “Punta alle telecamere” Nicola Vivarelli, noto al pubblico di Uomini e Donne anche con lo pseudonimo Sirius, nei giorni scorsi è stato parecchio chiacchierato dagli affezionati del Trono Over. Il motivo è presto detto: … L'articolo Trono Over Gemma e Nicola, l’ex di Vivarelli vuota il sacco: duro intervento proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Veronica Ursida - chi è la dama del Trono over di Uomini e Donne : età e lavoro

UeD Trono Over - bufera per il nuovo corteggiatore di Gemma di 26 anni

Trono Over - Gemma Galgani : arriva una segnalazione su Nicola (26 anni) (Di martedì 5 maggio 2020), parla l’ex di(il corteggiatore 26enne diGalgani). Ildella donna. Retroscena e spifferi: “Punta alle telecamere”, noto al pubblico di Uomini e Donne anche con lo pseudonimo Sirius, nei giorni scorsi è stato parecchio chiacchierato dagli affezionati del. Il motivo è presto detto: … L'articolo, l’ex diilproviene da Gossip e Tv.

JustGiuliaM : Credevo di stare guardando il trono OVER #uominiedonne - DavideRTramonta : RT @Ri_Ghetto: Mamma mia Sirius ma chi cazzo te crede dai al trono classico non t'hanno preso e hai puntato sulla star dell'over MA FINCHÉ… - Arineedyourlove : RT @WonderLandOffA: Il mondo è impazzito. Una tronista senza trono su una seduta rossa del trono over... #uominiedonne - romacruda : RT @_hellotetectif: Giovanna 25 anni trono classico Sirius 26 anni trono over #uominiedonne - Laura34115145 : RT @Daniela47983658: Fate che sia interessante perché state togliendo minuti al trono over #uominiedonne -