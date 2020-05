Telese | Abbamondi | “Nonostante la Fase 2 | ci sono ancora tante incertezze”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiTerme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere diTerme, Angela. “La quarantena forzata cui siamo stati sottoposti negli ultimi due mesi, ha procurato non solo paura e tensione sociale ma anche una forte depressione a livello economico. Da poche ore siamo ufficialmente nella “2”, quella che dovrebbe rappresentare la ripartenza ma che, come è ormai chiaro a tutti, sarà molto più difficile da gestire in quantole incertezze. Intere famigliesulla soglia della povertà a causa della perdita del lavoro dovuta alla chiusura della maggior parte delle attività produttive.parecchi, infatti, i settori interessati che chiedono con insistenza di essere sostenuti. Ci sentiamo, dunque, in dovere di essere vicini a tali categorie, ...