Sardegna, femminicidio a Serramanna (Di martedì 5 maggio 2020) Il pomeriggio di martedì 5 maggio una donna è stata uccisa in casa sua a Serramanna, piccolo comune nel Cagliaritano. Ad aggredirla a coltellate sarebbe stato il marito. I carabinieri della Compagnia di Sanluri indagano sulla vicenda.Non è chiaro se tra i coniugi sia scoppiata una lite. L'uomo è stato ritrovato ferito nell'abitazione. Si ipotizza che dopo aver ucciso la moglie abbia tentato il suicidio oppure sia stato ferito durante la colluttazione. Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 maggio 2020) Il pomeriggio di martedì 5 maggio una donna è stata uccisa in casa sua a, piccolo comune nel Cagliaritano. Ad aggredirla a coltellate sarebbe stato il marito. I carabinieri della Compagnia di Sanluri indagano sulla vicenda.Non è chiaro se tra i coniugi sia scoppiata una lite. L'uomo è stato ritrovato ferito nell'abitazione. Si ipotizza che dopo aver ucciso la moglie abbia tentato il suicidio oppure sia stato ferito durante la colluttazione.

cagliaripad : Femminicidio in Sardegna: uccisa una donna a coltellate - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a #Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie… - SandraColombino : RT @rtl1025: ?? Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a #Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie… - rtl1025 : ?? Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a #Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna femminicidio Femminicidio in Sardegna: uomo uccide la moglie a coltellate La Nuova Sardegna Uccide la moglie nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAG - Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate. Sul fatto indagano i carabinieri del ...

Aggredita e uccisa in casa dal marito. L’uomo ritrovato ferito dai carabinieri

Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate. Al momento la vicenda è ancora poco chiara, i carabinieri della ...

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAG - Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate. Sul fatto indagano i carabinieri del ...Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate. Al momento la vicenda è ancora poco chiara, i carabinieri della ...