Previsioni Meteo: breve break anticiclonico in vista per domani con più nubi, locali piogge e temporali (Di martedì 5 maggio 2020) Previsioni Meteo – Contesto generale caratterizzato dell’alta pressione sull’Italia, con avvio di settimana all’insegna del bel tempo e anche di un clima abbastanza caldo con massime fino a +27/+28°C sulle Isole maggiori, anche qualche punta verso i 29°C nel Cagliaritano, diffusamente +24/+26°C in pianura sul resto del territorio. Tempo ampiamente soleggiato anche per oggi, nuovamente caldo con valori massimi spesso sui +27/+28°C sulle pianure in generale, ma con qualche punta anche verso i 30 e passa gradi in Sardegna, tuttavia con un passaggio di nubi in più al Nord e un po’ di velature al Centro, mediamente innocue, salvo addensamenti e locali piogge sui settori alpini e prealpini. Invece, un temporaneo cambiamento più significativo del tempo è atteso dalla notte prossima e nella giornata di domani, ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Aeronautica Militare - settimana all’insegna di caldo e bel tempo ma domani qualche temporale : il bollettino fino all’11 maggio

Previsioni meteo - in arrivo sulla Penisola ondata di piogge e temporali

Previsioni Meteo Toscana : domani possibili rovesci nelle zone interne (Di martedì 5 maggio 2020)– Contesto generale caratterizzato dell’alta pressione sull’Italia, con avvio di settimana all’insegna del bel tempo e anche di un clima abbastanza caldo con massime fino a +27/+28°C sulle Isole maggiori, anche qualche punta verso i 29°C nel Cagliaritano, diffusamente +24/+26°C in pianura sul resto del territorio. Tempo ampiamente soleggiato anche per oggi, nuovamente caldo con valori massimi spesso sui +27/+28°C sulle pianure in generale, ma con qualche punta anche verso i 30 e passa gradi in Sardegna, tuttavia con un passaggio diin più al Nord e un po’ di velature al Centro, mediamente innocue, salvo addensamenti epiogge sui settori alpini e prealpini. Invece, un temporaneo cambiamento più significativo del tempo è atteso dalla notte prossima e nella giornata di, ...

3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Rimonta l'anticiclone africano. Punte di 28°C tra oggi e dom… - fordeborah5 : RT @remeteo: Irregolarmente nuvoloso oggi, qualche nube in più nella prima parte di giornata domani, con possibili locali rovesci per un mo… - meteonetwork : RT @iconameteo: È una giornata storica in casa #MeteoExpert: finalmente online il sito IconaMeteo, con le nostre previsioni del tempo e gli… - MNW_Puglia : RT @iconameteo: È una giornata storica in casa #MeteoExpert: finalmente online il sito IconaMeteo, con le nostre previsioni del tempo e gli… - ilmeteonet : Oggi #5maggio la città di #Sassari sarà una delle più calde d'Italia. Hai visto le previsioni meteo sul portale Met… -