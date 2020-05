La strage di anziani nelle RSA e i malati di Coronavirus non isolati al Trivulzio

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Il Messaggero racconta oggi uno sviluppo dell’inchiesta sul Pio Albergoe ladiRSA della Lombardia. Agli atti delle indagini infatti c’è la testimonianza di un’infermiera che spiega come idiche arrivavano nella storica residenza perdi Milano non fossero correttamente: Nel paragrafo dedicato alla «gestione dei contatti stretti e dei compagni di stanza» l’istituto, al centro dell’inchiesta della procura di Milano per epidemia e omicidio colposi, raccomanda «l’isolamento in stanza singola e monitoraggio clinico» e «se non possibile isolamento in stanza singola, considerare isolamento per coorte di ospiti sospetti Covid». Intanto per ricostruire la «catena» di direttive e comunicazioni tra Regione Lombardia, Ats (ex Asl) e case di ...