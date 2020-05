Gaia Gozzi online con il videoclip di Chega (Di martedì 5 maggio 2020) Gaia Gozzi tra i ricordi del passato e il Brasile nel videoclip del singolo Chega diretto da Younuts: è uno dei pochi ad essere stato girato durante il lockdown Dopo aver annunciato l’arrivo della versione fisica del suo primo disco, dal titolo “Genesi”, Gaia Gozzi pubblica il video del suo singolo, “Chega”. Il video di “Chega”, diretto da Younuts come spiega… L'articolo Gaia Gozzi online con il videoclip di Chega Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Gaia Gozzi torna il 22 maggio con “Nuova Genesi”

Genesi è il primo album di Gaia Gozzi - pre-ordine disco fisico dal 27 aprile

"Chega" - esce il nuovo videoclip di Gaia Gozzi : "Ho dato forma e colori ai miei sogni" (Di martedì 5 maggio 2020)tra i ricordi del passato e il Brasile neldel singolodiretto da Younuts: è uno dei pochi ad essere stato girato durante il lockdown Dopo aver annunciato l’arrivo della versione fisica del suo primo disco, dal titolo “Genesi”,pubblica il video del suo singolo, “”. Il video di “”, diretto da Younuts come spiega… L'articolocon ildiCorriere Nazionale.

bennypistons22 : 3:46 am, stanotte mi è salito il gay panic???? @Gaia_Gozzi #gaiagozzi - MartyGalluzzi : RT @lola_non_lola: #gaiagozzi @Gaia_Gozzi e @Mahmood_Music un feat quando?? #mahmood - aronscigarette : gaia gozzi ha una sensibilità in tutto quello che scrive che ogni notte piango come un disperato - FFucsia : RT @lola_non_lola: #gaiagozzi @Gaia_Gozzi e @Mahmood_Music un feat quando?? #mahmood - vickythebug : RT @lola_non_lola: #gaiagozzi @Gaia_Gozzi e @Mahmood_Music un feat quando?? #mahmood -