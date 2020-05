Fase 2 | Conte | ‘serve ‘patto sociale’ per far ripartire il Paese’

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Per fardavvero il Paese dobbiamo fare un ‘patto sociale’ per coniugare modernità e equità. Per questo in prospettiva credo possa essere davvero prezioso l’avvio di un tavolo progettuale con le parti sociali”. Così il premier Giuseppesi è rivolto ai leader sindacali, a quanto si apprende da chi sta partecipando alla riunione. L'articolo2:, ‘serve ‘patto sociale’ per faril Paese’ CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Conte: 'Insieme ce la faremo. Il Paese è nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare alt… - Linkiesta : Il rischio è che il #Covid abbia accelerato l'ascesa dei giganti della Silicon Valley e stretto la loro presa sulle… - Corriere : Fase 2, Conte: «Grande senso di responsabilità degli italiani, ma la strada è lunga» - twittingelenaa : RT @giure99: Alla guida dell’Italia un conducente senza patente Sabino Cassese: 'L’ultima fase della politica italiana (governo Conte) è s… - PaoloBorg : RT @NardiLuisa: Il giurista Cassese fa a pezzi (ancora) Conte. “L’ultima fase della politica è stata caratterizzata dal disprezzo della com… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte

ROMA - E' iniziato l'incontro da remoto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, in merito al ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Per far ripartire davvero il Paese dobbiamo fare un ‘patto sociale’ per coniugare modernità e equità. Per questo in prospettiva credo possa essere davvero prezioso l’avvio ...