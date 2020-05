Auto giù nel viadotto, uomo muore in ospedale (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto poche ore dopo il ricovero in ospedale l’uomo precipitato in un viadotto mentre si trovava alla guida della propria Auto. La tragedia è avvenuta nel Casertano, nei pressi del viadotto della strata statale 7 Quater in zona Castel Volturno. La vittima, Pasquale Cipolletta, 50enne di Qualiano (Napoli), è finita contro il guardrail dopo aver perso il controllo della sua Fiat Stilo, precipitando per circa dieci metri. Soccorso e trasportato dai sanitari del 118 alla Clinica Pineta Grande, è deceduto nelle ore successive a causa delle gravi ferite riportate. Sul corpo è stata disposta l’Autopsia con le indagini che sono condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. L'articolo Auto giù nel viadotto, uomo muore in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 AUTOCERTIFICAZIONE - SCARICA PDF MODULO/ Fase 2 : congiunti e primi controlli

“Morta sul colpo”. Sbalzata fuori dall’auto dopo un frontale - Giulia aveva 36 anni

Autocertificazione Fase 2 - scarica pdf modulo/ “Congiunti? Va indicato l'itinerario" (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto poche ore dopo il ricovero inl’precipitato in unmentre si trovava alla guida della propria. La tragedia è avvenuta nel Casertano, nei pressi deldella strata statale 7 Quater in zona Castel Volturno. La vittima, Pasquale Cipolletta, 50enne di Qualiano (Napoli), è finita contro il guardrail dopo aver perso il controllo della sua Fiat Stilo, precipitando per circa dieci metri. Soccorso e trasportato dai sanitari del 118 alla Clinica Pineta Grande, è deceduto nelle ore successive a causa delle gravi ferite riportate. Sul corpo è stata disposta l’psia con le indagini che sono condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. L'articologiù nelinproviene da Anteprima24.it.

Notiziedi_it : Auto giù dal viadotto, Pasquale Cipolletta non ce l’ha fatta - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Auto giù dal viadotto, Pasquale Cipolletta non ce l'ha fatta - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Auto e Covid-19: le immatricolazioni crollate a marzo dell’85% rispetto all’anno corso. Primo trimestre giù del 35% htt… - vadeca : Auto, mercato giù del 98% ad aprile. Le auto elettriche crollano in minor misura - vadeca : Auto, mercato giù del 98% ad aprile. Le auto elettriche crollano in minor misura -

Ultime Notizie dalla rete : Auto giù Dopo il volo giù da una scarpata la Mercedes S 400 Hybrid è ancora pressoché intatta autoblog.it