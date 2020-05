Amici Speciali ‘ingaggia’ le radio ma nessuna è di Radio Mediaset (Di martedì 5 maggio 2020) Anna Pettinelli Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi, si arricchisce della presenza delle Radio. Alle quattro puntate previste in prima serata su Canale 5, parteciperanno infatti tre network Radiofonici. E fin qui, trattandosi di una gara anche canora (nel cast sette cantanti), nulla di strano. La curiosità è che nessuna delle Radio appartiene a Radio Mediaset. La De Filippi ha deciso di ‘ingaggiare’ per questa ‘maratona artistica’ all’insegna della solidarietà RDS, Radio Italia e RTL.102.5, che saranno rappresentate in studio ciascuna da un volto e soprattutto una voce simbolo della Radio: ci saranno, rispettivamente, Anna Pettinelli (già professoressa di Amici), Daniela Cappelletti e Federica Gentile. Come detto, non pervenute le Radio del gruppo del Biscione, su tutte R101 e Radio 105; Radio Mediaset, ricordiamo, ... Leggi su davidemaggio Amici Speciali : ecco il cast di professionisti del nuovo programma di Canale 5

