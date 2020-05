Lombardia, solo un quarto dei pendolari sulle ferrovie. Assessore Terzi:”Nessun disagio particolare” (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – “Da una prima analisi dei dati dei treni di lunedì 4 maggio mattina, primo giorno della fase 2 del coronavirus, possiamo dire che per il sistema regionale del trasporto ferroviario non si sono verificati particolari disagi. La media viaggiatori rilevata è del 25% rispetto ad un giorno feriale in tempo di normalità. La situazione, dunque, è complessivamente positiva. Ma teniamo alta l’attenzione proseguendo con l’azione di monitoraggio2. Lo ha comunicato l’Assessore regionale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. La rete ferroviaria lombarda ha quindi ripreso l’operatività in modo soddisfacente. Secondo le disposizioni nazionali e regionali, il servizio regionale sull’intera giornata ha incrementato l’offerta dal 40% al 60%. Le frequentazioni piuttosto ... Leggi su quifinanza Coronavirus - le ultime ordinanze delle Regioni sulla fase 2 : in Liguria sì alle uscite in barca di coppia - in Lombardia solo in solitaria. Veneto - Fvg e Lazio danno via libera alla sistemazione delle spiagge

CORONAVIRUS PROVINCE SENZA NUOVI CONTAGI/ Oggi in Lombardia solo Sondrio "covid-free"

