Lieve aumento di decessi, ma i malati scendono sotto i 100mila. I numeri del primo bollettino dopo il via alla Fase 2 (Di lunedì 4 maggio 2020) Sale a 211.938 il numero degli italiani colpiti dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia, con un aumento di 1.221 casi (ai minimi dal 10 marzo, ieri +1.389). Sono questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire Lievemente il numero dei decessi, 195 contro i 174 di 24 ore fa, per un totale di 29.079. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende per la prima volta da quasi un mese sotto i 100mila, in totale sono 99.980. Continuano a calare anche i ricoveri: quelli ordinari sono scesi di 419 per un totale di 16.823. Si riducono anche quelli in terapia intensiva che scendono a 1.479, registrando un -22, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 81.678. Infine, sono stati fatti in 24 ore 37.631 ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Lazio - lieve aumento dei nuovi casi. Ecco i dati

Sono in linea con quelli di ieri i dati del contagio in Lombardia: i positivi in regione sono 78.105 (+577) con 7.978 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 526 con 7.155 tamponi. I morti sono 14.

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3000 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprof ...

