La7 | esodo dal nord | alla barriera di Napoli 4 positivi su 60 test rapidi effettuati

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) C’era tanta attesa e paura per l’avvio della cosiddetta fase due soprattutto al sud dove si temeva l’delle persone dalprevisto a partire da oggi. Paure che cominciano a rivelarsi non prive di fondamento come emerge da un collegamento de La7 con con l’inviato Alessio Schiesari che si torvadidove vengonosulle persone in arrivo “Secondo quanto riferito dal medico dell’Asl di Caserta che si occupa dei14 persone sarebbero risultate positive aie quello che è sconcertante è che sarebbero 1 su 4, considerando che sono state controllate 60 persone” L’esito di questo esame, ci dice se si sono sviluppati anticorpi e dopo il quale va effettuato il tampone vero e proprio per capire se si ha il coronavirus o meno. L'articolo La7:dal...