Incidente a Caronno | auto ribaltata | conducente salva per miracolo

(Di lunedì 4 maggio 2020) Potrebbe essere stato un malore a provocare l’avvenuto poco fa sulla vecchia Varesina aPertusella:perladi un’che si èsu un lato. Per ragioni in corso d’accertamento da parte della polizia locale, che sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica, la 48enne al volante della … L'articoloperproviene da Il Notiziario.

VARESE – Fase 2 col botto: aumenta il traffico, tornano gli incidenti stradali. Tre in tutto quelli più gravi registrati nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, in provincia di Varese. Gli schianti ...Potrebbe essere stato un malore a provocare l’incidente avvenuto poco fa sulla vecchia Varesina a Caronno Pertusella: salva per miracolo la conducente di un’auto che si è ribaltata su un lato. Per rag ...