In Toscana i nuovi casi calati del 70% in un mese: ecco dove si è diffuso il virus dal lockdown a oggi (Di lunedì 4 maggio 2020) FIRENZE. A quasi due mesi dai primi provvedimenti di restrizione, il contagio in Toscana, pur proseguendo, ha ormai trovato un suo evidente trend in discesa. Negli ultimi giorni i nuovi casi sono stati mediamente poco sotto gli 80 con circa 3.500 tamponi analizzati. Rispetto ad un mese fa i nuovi casi si sono ridotti del 70% a fronte di una riduzione in Italia del 50%. La chiusura delle attività non essenziali e le limitazioni degli spostamenti dei cittadini hanno ridotto, come auspicato, il diffondersi del virus, in particolare riducendo il valore di R0, che rappresenta il numero medio di altri individui che ciascuna persona positiva al virus è in grado di infettare, che è tornato stabilmente sotto 1 a partire dal 10 aprile. Occhio alle province. In un’ottica di riapertura sarà fondamentale tenere sotto controllo anche questo indice calcolato ... Leggi su iltirreno.gelocal In Toscana 38 nuovi casi - 9 decessi e 66 guarigioni

Coronavirus : 80 nuovi casi - 9 i decessi in Toscana. I guariti salgono a 3297

