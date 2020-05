Emergenza Covid-19, in arrivo dal Nord verso Sud con i bus a partire dall’alba di domani 270 passeggeri, il 70% sono diretti in Puglia e Basilicata (Di lunedì 4 maggio 2020) La compagnia di Bus Marino ha reso noto che da domani a partire dall’alba sono in arrivo in alcune città del Sud 270 passeggeri provenienti dal Nord. I viaggiatori sono partiti dal pomeriggio di oggi da Milano, Torino, Genova, Firenze e Bologna e le loro destinazioni sono città del sud d’Italia. A Bari l’arrivo del primo bus è previsto per le 8,15 di domani mattina. L’azienda spiega che il 70% delle persone dirette verso il sud, circa 200, sono dirette in Puglia e Basilicata: “con una leggera prevalenza di passeggeri verso il Tarantino e il Salento. Rispetto al periodo pre-Covid, attualmente le corse si svolgono a regime ridotto. Per raggiungere il Sud è attivo un solo collegamento al giorno”. Fino al 16 maggio la Marino fa sapere che i posti nei bus con partenza da città del Nord verso Sud sono tutti ... Leggi su baritalianews Foiano Val Fortore - emergenza Covid-19 : arriva la donazione di Terna S.p.a

Emergenza Covid-19 - Briatore a “Non è l’Arena” si commuove “In Italia i nuovi poveri sono i commercianti - i ristoratori e gli alberghieri”

Dopo l’emergenza Covid - Wuhan è diventata la destinazione numero uno dei turisti cinesi (Di lunedì 4 maggio 2020) La compagnia di Bus Marino ha reso noto che dadall’alba sono inin alcune città del Sud 270 passeggeri provenienti dal. I viaggiatori sono partiti dal pomeriggio di oggi da Milano, Torino, Genova, Firenze e Bologna e le loro destinazioni sono città del sud d’Italia. A Bari l’del primo bus è previsto per le 8,15 dimattina. L’azienda spiega che il 70% delle persone diretteil sud, circa 200, sono dirette in Puglia e Basilicata: “con una leggera prevalenza di passeggeriil Tarantino e il Salento. Rispetto al periodo pre-, attualmente le corse si svolgono a regime ridotto. Per raggiungere il Sud è attivo un solo collegamento al giorno”. Fino al 16 maggio la Marino fa sapere che i posti nei bus con partenza da città delSud sono tutti ...

PaolaPisano_Min : Un unico spazio per i dati sulla situazione italiana per l'emergenza Covid-19 - enpaonlus : Nostro Appello al Governo per la Ripresa delle Adozioni dei cani e gatti - Viminale : #COVID19 Le indicazioni ai prefetti per l'applicazione delle misure governative sulla #fase2 dell'emergenza. On lin… - ICFBandiera : Refezione scolastica 2019/2020 emergenza COVID-19 - - Annatonnaro : RT @FocusonafricaIt: #COVID?19, 2000 nuovi casi nelle ultime 24 ore in #Africa. Il Lesotho l’unico dei 54 paesi africani senza contagi. L’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19: un alloggio per medici e operatori provenienti da fuori città TorinOggi.it Privacy a scuola, le FAQ del Garante sul trattamento dei dati in periodo di emergenza

Il trattamento dei dati da parte dei datori di lavoro e delle scuole è da sempre un ambito di non facile gestione e in un momento complesso come quello che stiamo vivendo lo è ancora di più. Per quest ...

Pubblicato il primo elenco delle famiglie beneficiare del Bonus Famiglia per il Coronavirus

La Regione Abruzzo ha pubblicato il primo elenco dei beneficiari del bonus famiglia (delle 19 mila richieste). Il bonus famiglia è la misura prevista dall'amministrazione regionale per sostenere gli a ...

Il trattamento dei dati da parte dei datori di lavoro e delle scuole è da sempre un ambito di non facile gestione e in un momento complesso come quello che stiamo vivendo lo è ancora di più. Per quest ...La Regione Abruzzo ha pubblicato il primo elenco dei beneficiari del bonus famiglia (delle 19 mila richieste). Il bonus famiglia è la misura prevista dall'amministrazione regionale per sostenere gli a ...