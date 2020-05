Tesla | Elon Musk attacca il lockdown “fascista” e poi twitta | “Il prezzo delle nostre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Non è la prima volta che le intemerate del fondatorefanno crollare il titolo di, ma il tweet postato l’1 maggio è probabilmente il più “costoso” di sempre. “I prezziazionisono troppo alti secondo me”, ha scritto il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense. Risultato: a Wall Street il valore è crollato del 10%, pari a 14 miliardi di capitalizzazione. Il titolo – che a inizio seduta quotava intorno ai 770 dollari – è piombato in pochi minuti a quota 685 per poi chiudere la seduta a 701,32 dollari. Il pacchetto azionario in possesso dello stessoha perso 3 miliardi.stock price is too high imo —(@) May 1, 2020 Le parole diriflettono in effetti la corsa del titoloche in appena sei mesi è passato da 300 a 900 dollari, ...