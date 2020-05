tuttonapoli : Sky, Modugno: 'Per Gattuso Zielinski è il suo Nedved, lui e un altro azzurro gli intoccabili' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Modugno: 'Il calcio vuole ripartire e non chiede aiuti economici' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Il calcio vuole ripartire e non chiede aiuti economici' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Il calcio vuole ripartire e non chiede aiuti economici' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Il calcio vuole ripartire e non chiede aiuti economici' -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Modugno Coronavirus, Checco Zalone canta “L'immunità di gregge”. VIDEO Sky Tg24 Sky, Modugno: "Per Gattuso Zielinski è il suo Nedved, lui e un altro azzurro gli intoccabili"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare ha raccontato gli ultimi aggiornamenti circa Fabian Ruiz e Piotr Zielinski Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni ...

Neqrouz risponde a Inzaghi: "Quella marcatura? Era per tenerlo lontano dall'area"

Inzaghi e Vieri avevano citato l'ex difensore del Bari per il celebre episodio della marcatura "stretta" del 1997. Al sito 'ilgallettoweb' Neqrouz è intervenuto spiegando il motivo di quel siparietto ...

Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare ha raccontato gli ultimi aggiornamenti circa Fabian Ruiz e Piotr Zielinski Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni ...Inzaghi e Vieri avevano citato l'ex difensore del Bari per il celebre episodio della marcatura "stretta" del 1997. Al sito 'ilgallettoweb' Neqrouz è intervenuto spiegando il motivo di quel siparietto ...