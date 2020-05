"Questa è un prova inequivocabile". Macchia rossa sul polso di Kim: quello che il regime non è riuscito a nascondere (Di domenica 3 maggio 2020) C'è un dettaglio sul corpo di Kim Jong-un che rivelerebbe i suoi problemi di salute, un dettaglio che il regime comunista della Corea del Nord non è riuscito a nascondere nel giorno della riapparizione pubblica del 35enne dittatore dopo tre settimane di scomparsa, misteri e voci incontrollate sulla sua morte o contagio da coronavirus. Nel video e nelle immagini diffuse dal Rodong Sinmun, il quotidiano ufficiale del potere, si nota una Macchia rossa sul polso destro di Kim, un particolare che prima della sua sparizione non c'era. Si tratterebbe, spiega il Corriere della Sera, del segno inequivocabile di un ago, probabilmente legato a iniezioni. D'altronde, il dittatore è ancora vivo (qualcuno, ovviamente, parla anche di "sosia" ma siamo al complottismo più spinto) ma i dubbi sulla sua salute sono ancora tutti sul tavolo se anche ... Leggi su liberoquotidiano Vasco Rossi/ Videomessaggio : ”questa è una brutta formula - c'è bisogno di contatto"

"Buon Primo Maggio". E posta questa foto : coronavirus - altro clamoroso disastro di Zingaretti. Ma ci è o ci fa? | Guarda

"Questa sera - alle 20.30...". Agguato di Daniela Santanchè a Lilli Gruber? Spunta il tricolore : più di un sospetto (Di domenica 3 maggio 2020) C'; un dettaglio sul corpo di Kim Jong-un che rivelerebbe i suoi problemi di salute, un dettaglio che il regime comunista della Corea del Nord non; riuscito a nascondere nel giorno della riapparizione pubblica del 35enne dittatore dopo tre settimane di scomparsa, misteri e voci incontrollate sulla sua morte o contagio da coronavirus. Nel video e nelle immagini diffuse dal Rodong Sinmun, il quotidiano ufficiale del potere, si nota unasuldestro di Kim, un particolare che prima della sua sparizione non c'era. Si tratterebbe, spiega il Corriere della Sera, del segnodi un ago, probabilmente legato a iniezioni. D'altronde, il dittatore; ancora vivo (qualcuno, ovviamente, parla anche di "sosia" ma siamo al complottismo più spinto) ma i dubbi sulla sua salute sono ancora tutti sul tavolo se anche ...

CarloCalenda : È incredibile che la Ministra #Azzolina comunichi un cambiamento radicale della vita di bambini e genitori con ques… - davidealgebris : Se siamo messi cosi male e’ solo colpa di noi Italiani. Chi ha deciso di mandare in parlamento il peggio dei disocu… - giorgio_gori : 50mila test al giorno, io divento matto. Com’è possibile che questa cosa non si possa fare anche in Lombardia? ?… - moonbinoodles : SE QUESTA È COSÌ COME SARÀ IL PROSSIMO ALBUM AIUTO - capricorne_o : Che cosa pretendono gli imprenditori (Confindustria) da questa crisi epidemica ed economica, se i primi complici de… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa è Le famiglie d'Italia meritano questa carezza Avvenire Offerte Amazon del weekend, sconti fino al 50% su Apple, Segway, LG, Samsung, Xiaomi

Elencate in questa pagina trovate decine di offerte Amazon valide soltanto su poche unità e fino al 3 maggio. Un weekend lungo di sconti la cui lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguit ...

Approvata la Finanziaria In Sicilia. Tanti gli aiuti per famiglie, aziende e turismo: ecco quali

Con voto palese l'Ars ha approvato il maxi-emendamento che prevede una spesa complessiva di 11,758 milioni di fondi regionali. Una manovra attesa da tanti siciliani per gli aiuti che contiene anche e ...

Elencate in questa pagina trovate decine di offerte Amazon valide soltanto su poche unità e fino al 3 maggio. Un weekend lungo di sconti la cui lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguit ...Con voto palese l'Ars ha approvato il maxi-emendamento che prevede una spesa complessiva di 11,758 milioni di fondi regionali. Una manovra attesa da tanti siciliani per gli aiuti che contiene anche e ...