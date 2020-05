Per l'ex pm di Mani Pulite Colombo le carceri andrebbero abolite (Di domenica 3 maggio 2020) "Ritengo il carcere così com'è, non in coerenza con la Costituzione. L'articolo 27 della Costituzione dice che 'le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di uManità'. Eppure, basta mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, salvo rare e parziali eccezioni, per rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono scandalosamente". Lo afferma in una intervista all'Huffington Post l'ex Pm Gherardo Colombo. "Nemmeno io riuscivo a concepire una società senza la pena del carcere, quando ho iniziato a fare il magistrato - ha aggiunto - Credevo che la pena, inflitta rispettando tutte le garanzie del condannato, avesse una forza educativa. Non sbagliavo. Semplicemente, non mi ero mai chiesto a cosa educasse. In una società senza perdono, la pena educa solo a obbedire. Insegna a rispettare le regole ... Leggi su agi Coronavirus Germania - 6.800 morti - 165mila casi/ Governo vs regioni per lockdown

Coronavirus - da domani test sierologici per 150mila italiani : riveleranno cosa è successo in Italia - ma non mancano dubbi su accuratezza e falsi positivi

Meteo Perugia domani lunedì 4 maggio : cielo sereno (Di domenica 3 maggio 2020) "Ritengo il carcere così com'è, non in coerenza con la Costituzione. L'articolo 27 della Costituzione dice che 'le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di utà'. Eppure, basta mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, salvo rare e parziali eccezioni, per rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono scandalosamente". Lo afferma in una intervista all'Huffington Post l'ex Pm Gherardo. "Nemmeno io riuscivo a concepire una società senza la pena del carcere, quando ho iniziato a fare il magistrato - ha aggiunto - Credevo che la pena, inflitta rispettando tutte le garanzie del condannato, avesse una forza educativa. Non sbagliavo. Semplicemente, non mi ero mai chiesto a cosa educasse. In una società senza perdono, la pena educa solo a obbedire. Insegna a rispettare le regole ...

SkyTG24 : #Leonardo da Vinci morì il #2maggio 1519. Celebriamo il suo genio attraverso alcune delle sue idee più strane e inn… - Antonio_Tajani : Il governo di sinistra vuole infilare le mani nell’industria con prestiti che nascondono una vera statalizzazione… - RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - 1tal1al1b3ra : RT @msgelmini: #Conte - oggi in edicola con un'intervista - è consapevole del clamoroso ritardo su cassa integrazione, bonus per i lavorato… - zan62 : @80AirasoR80 @GiorgiaMeloni Ma davvero contro ogni mafia? Lo erano anche quei vostri cinque dirigenti FDI arrestat… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Mani Covid-19 non ferma AreaDerma: nuovi gel igienizzanti per mani e una nuova sede a Pinè Trentino Startup Bonus per la mobilità elettrica in città: gli incentivi per acquistare un monopattino elettrico

Non sono ancora state rese note le procedure che dovranno essere seguite per richiedere il bonus mobilità alternativa che sta per essere istituito dal governo guidato da Giuseppe Conte. Quel che si sa ...

Per l'ex pm di Mani Pulite Colombo le carceri andrebbero abolite

"Ritengo il carcere così com'è, non in coerenza con la Costituzione. L'articolo 27 della Costituzione dice che 'le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità'. Eppure, bas ...

Non sono ancora state rese note le procedure che dovranno essere seguite per richiedere il bonus mobilità alternativa che sta per essere istituito dal governo guidato da Giuseppe Conte. Quel che si sa ..."Ritengo il carcere così com'è, non in coerenza con la Costituzione. L'articolo 27 della Costituzione dice che 'le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità'. Eppure, bas ...