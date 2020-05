GoalItalia : La Juve si tiene stretta Bonucci ?????? Altro 'no' a Guardiola e al City ?? [@romeoagresti] - GazzettaDelSud : #Manchester City, #Aguero: 'Via dalla Premier? Non lo escludo' - CalcioNews24 : De Bruyne annuncia: «Potrei lasciare il Manchester City» - RomaTalkRadio : #Cerezo: 'Conosco #Dzeko dai tempi del #ManchesterCity, ha una forte personalità. La tifoseria della #Roma è indime… - javiergalle10 : @TNTSportsLA Su santidad Leo Messi al Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City-Gornik, 50 anni fa la finale che non vide quasi nessuno La Repubblica De Bruyne spaventa il City: "Troppi due anni senza Champions"

MANCHESTER (Inghilterra) - Kevin de Bruyne spaventa il Manchester City. Il centrocampista, in un'intervista rilasciata al quotidiano belga "Het Laatste Nieuws", ammette che l'esclusione dalle competiz ...

De Bruyne avverte: "Troppi due anni senza Champions"

Kevin De Bruyne spaventa il Manchester City. Il centrocampista, in un'intervista rilasciata al quotidiano belga Het Laatste Nieuws, ammette che l'esclusione dalle competizioni europee per i prossimi d ...

MANCHESTER (Inghilterra) - Kevin de Bruyne spaventa il Manchester City. Il centrocampista, in un'intervista rilasciata al quotidiano belga "Het Laatste Nieuws", ammette che l'esclusione dalle competiz ...Kevin De Bruyne spaventa il Manchester City. Il centrocampista, in un'intervista rilasciata al quotidiano belga Het Laatste Nieuws, ammette che l'esclusione dalle competizioni europee per i prossimi d ...