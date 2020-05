Fase 2, i sindaci chiariscono gli spostamenti: “Consentita la spesa fuori Comune” (Di domenica 3 maggio 2020) “E’ consentito recarsi al di fuori del proprio comune per ragioni di necessità ad esempio per fare la spesa“, lo dice il sindaco di Senago Magda Beretta a proposito degli spostamenti autorizzati per la Fase 2 che partirà da lunedì 4 maggio. Sono stati oltre 40 i sindaci dell’area metropolitana che hanno scritto al prefetto … L'articolo Fase 2, i sindaci chiariscono gli spostamenti: “Consentita la spesa fuori Comune” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus - i sindaci pubblicano le Faq del governo sulla fase 2 : ma è una fake news

Fase 2 : Spesa fuori comune - cimiteri - bar - i tanti dubbi dei sindaci

