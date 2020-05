Conte | Fase 2 nuova pagina da scrivere | insieme con fiducia e

Conte: "Fase 2 nuova pagina da scrivere<br> insieme con fiducia e responsabilità" (Di domenica 3 maggio 2020) Il Premier Giuseppe Conte, alla vigilia dell'avvio della Fase 2, ha scritto un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook, invitando i cittadini ad agire con responsabilità:"Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità. Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore"Il Premier ha poi aggiunto:"Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno ancora di ... Leggi su blogo “Inadeguato per la fase 3”. Conte - c'è la data di scadenza : Dagospia sicuro - quando toglie il disturbo

Giuseppe Conte a poche ore dalla fase 2 lancia un messaggio agli italiani : “Sono fiducioso - insieme ce la faremo”

Fase 2 - il messaggio di Conte su Facebook : "Ora responsabilità - l'Italia è nelle vostre mani" (Di domenica 3 maggio 2020) Il Premier Giuseppe, alla vigilia dell'avvio della2, ha scritto un lungo messaggio sulla suaFacebook, invitando i cittadini ad agire con responsabilità:"Domani comincerà la2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà unache dovremotutti, cone responsabilità. Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore"Il Premier ha poi aggiunto:"Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno ancora di ...

virginiaraggi : Bene ordinanza Mise in arrivo per riapertura negozi bici, monopattini e segway. Ne avevamo discusso insieme in cab… - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: più saremo scrupolosi e prima riavremo libertà - MediasetTgcom24 : Conte: da domani inizia la Fase 2, serve ancora più senso civico e rispetto - Tizzy44196287 : RT @napam_51: POLITICANTI CLERICOMARXISTI MAFIOSI ED INETTI ,SEMPRE PIÙ PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA E NON SOLO ...!????????????Fase 2, Gius… - RositaRandi : RT @LaVeritaWeb: La Guardia costiera recupera 69 persone in mare e le porta a Lampedusa. Gli ingressi sono aumentati del 345% e crescono pu… -