Conte: "Fase 2 nuova pagina da scrivere con fiducia" (Di domenica 3 maggio 2020) Il Premier Giuseppe Conte, alla vigilia dell'avvio della Fase 2, ha scritto un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook, invitando i cittadini ad agire con responsabilità:"Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità. Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore"Il Premier ha poi aggiunto:"Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno ancora di ... Leggi su blogo Ruggeri ridicolizza Conte : “Se la Fase 2 va bene sarà merito suo - altrimenti colpa nostra”

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Fase 2 - Conte : «È l’ora della responsabilità». Da oggi nuovo modulo per l’autocertificazione

​Al via la Fase 2. Conte : "Il paese è nelle nostre mani" (Di domenica 3 maggio 2020) Il Premier Giuseppe, alla vigilia dell'avvio della2, ha scritto un lungo messaggio sulla suaFacebook, invitando i cittadini ad agire con responsabilità:"Domani comincerà la2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà unache dovremotutti insieme, cone responsabilità. Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore"Il Premier ha poi aggiunto:"Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno ancora di ...

virginiaraggi : Bene ordinanza Mise in arrivo per riapertura negozi bici, monopattini e segway. Ne avevamo discusso insieme in cab… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Insieme ce la faremo. Il Paese è nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare alt… - repubblica : Coronavirus, l'appello di Conte: 'Domani comincia fase di convivenza con virus, serve responsabilità' - Azzurra_1926 : Fase 2: nonna e nipote Conte sarebbe fiero #uominiedonne - sara67646538 : RT @_mattia_meli: Gli stessi che stanno ballando abbracciati agli amici senza una minima distanza sociale saranno i primi che si lamenteran… -