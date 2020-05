Vagnati saluta la Spal: «Non mi aspettavo questo calore» (Di sabato 2 maggio 2020) Il direttore sportivo Davide Vagnati ha salutato e ringraziato la Spal dopo la risoluzione consensuale del contratto Davide Vagnati ha voluto salutare la Spal, con cui ha risolto il proprio contratto, attraverso un post pubblicato sui social: «Eccoci qua, prima o poi doveva accadere. Onestamente in questo momento il sentimento che più mi pervade è la malinconia; si la malinconia, di tutto quello che siamo stati, quello che abbiamo costruito e perché no, quello che abbiamo vinto e raggiunto. Mi ricordo il primo giorno che arrivai al Centro Sportivo di Via Copparo…l’erba era alta 1/2 metro…capii subito che una città fantastica come Ferrara non meritava una situazione sportiva simile. Era luglio 2013, il resto è storia, la nostra storia». «Non voglio dilungarmi, chi mi conosce sa che non mi piace apparire molto, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 maggio 2020) Il direttore sportivo Davidehato e ringraziato ladopo la risoluzione consensuale del contratto Davideha volutore la, con cui ha risolto il proprio contratto, attraverso un post pubblicato sui social: «Eccoci qua, prima o poi doveva accadere. Onestamente inmomento il sentimento che più mi pervade è la malinconia; si la malinconia, di tutto quello che siamo stati, quello che abbiamo costruito e perché no, quello che abbiamo vinto e raggiunto. Mi ricordo il primo giorno che arrivai al Centro Sportivo di Via Copparo…l’erba era alta 1/2 metro…capii subito che una città fantastica come Ferrara non meritava una situazione sportiva simile. Era luglio 2013, il resto è storia, la nostra storia». «Non voglio dilungarmi, chi mi conosce sa che non mi piace apparire molto, ...

