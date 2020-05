Piaggine con i negozianti | stop Tosap | metà Tari e canone acquedotto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il Comune dicon delibera di Giunta ha stabilito la riduzione del 50% del pagamento sia dellasia delServizioe l’esenzione della, per coloro che occupano suolo pubblico, per arginare le difficoltà in cui si trovano i titolari degli esercizi commerciali costretti alla chiusura. Il sindaco Vairo: “L’Amministrazione comunale supporta chi vive un momento di criticità a causa dell’emergenza COVID-19 e, ricordando la ricorrenza dei 1 Maggio, augura buona fortuna in special modo a chi lotta per affermare quotidianamente la propria personalità, spesso senza alcuna tutela, attraverso il lavoro, un diritto di tutti sancito dalla nostra Costituzione”. L'articolocon i, metà...