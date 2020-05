Non è mai troppo tardi | in vendita Xiaomi Mi 6 Silver Edition e Xiaomi Mi 7

marattin : Si chiede a furor di popolo di fare ciò (=spendere centinaia di miliardi come la Germania”) che altrove possono far… - lauraboldrini : Il professionista dell’assenteismo ha scambiato il parlamento per un locale notturno Usare istituzioni per propaga… - MichelaMarzano : #Renzi: 'Se i morti di Bergamo potessero parlare direbbero di ripartire anche per noi'. Ci sono cose che non solo… - Gaznevada66 : @BarillariDav @Dilucavittorio Davide non condivido tutto della sua linea politica, ma sono in tanti a stimarla per… - 2_maccari : RT @Kor_One_: E tu perché non perdi mai l'occasione per dimostrare che sei ugualmente un idiota? -

Ultime Notizie dalla rete : Non mai Fabio Fazio: “Sentirsi uniti come non mai per ricominciare” In Terris 5G, non ci sono evidenze che causi tumori. E ora il Paese ha bisogno di una rete efficiente

Chi afferma che la tecnologia 5G o l’uso dei cellulari possa avere a che fare con i tumori, in realtà usa senza alcuna precauzione il principio di precauzione, se mi è concesso il gioco di parole. Que ...

Giuseppe Conte ai lavoratori: «Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia»

ROMA - «Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spi ...

Chi afferma che la tecnologia 5G o l’uso dei cellulari possa avere a che fare con i tumori, in realtà usa senza alcuna precauzione il principio di precauzione, se mi è concesso il gioco di parole. Que ...ROMA - «Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spi ...