Milan, Castillejo: «Voglio rimanere in questo club per molto tempo» (Di sabato 2 maggio 2020) Samuel Castillejo, esterno del Milan, è intervenuto ai microfoni di AS per parlare della sua avventura in rossonero Il calciatore del Milan Samuel Castillejo è intervenuto ai microfoni di AS per analizzare la sua avventura in maglia rossonera: «Se c’è fiducia e ti fanno sentire importante, entri in un buon clima con te stesso. Voci su un mio addio? Ho sempre voluto avere successo qui, Voglio rimanere in questo club per molto tempo. La verità è che il 2020 è iniziato bene: ho giocato ogni partita e a un buon livello. Spero che continui così» SU IBRA- «Lui è un ragazzo che va d’accordo con tutti i suoi compagni, fuori dal campo è molto simpatico. Durante le partite sa dare consigli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Castillejo giura amore al Milan : "Desidero restare in questo club molto tempo. Ibra? Con lui impari molto"

Milan - Castillejo : «Spero che Pioli resti. Maldini? C’era preoccupazione»

Emergenza Coronavirus - Castillejo : «Grazie ai tifosi del Milan - non mi fanno sentire solo» (Di sabato 2 maggio 2020) Samuel, esterno del, è intervenuto ai microfoni di AS per parlare della sua avventura in rossonero Il calciatore delSamuelè intervenuto ai microfoni di AS per analizzare la sua avventura in maglia rossonera: «Se c’è fiducia e ti fanno sentire importante, entri in un buon clima con te stesso. Voci su un mio addio? Ho sempre voluto avere successo qui,inper. La verità è che il 2020 è iniziato bene: ho giocato ogni partita e a un buon livello. Spero che continui così» SU IBRA- «Lui è un ragazzo che va d’accordo con tutti i suoi compagni, fuori dal campo èsimpatico. Durante le partite sa dare consigli». Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Milan, Castillejo giura amore: 'Voglio rimanere qui ancora a lungo' - Rossonero__1899 : RT @la_rossonera: Da escludere l’ipotesi di una riapertura di trattativa tra il #Milan e #Todibo. #Samu #Castillejo rimarrà al #Milan.… - PianetaMilan : #Castillejo: '#Ibrahimovic? E' molto simpatico. Con lui impari molto' - milansette : AS - Castillejo: 'Voglio restare al Milan per molto tempo, a San Siro senti il calcio. Ibra? È umile' - Fantacalciok : Milan, senti Castillejo: “Voglio restare qui per tanto tempo” -