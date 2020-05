Le false Faq del governo sui congiunti (Di sabato 2 maggio 2020) Da qualche ora gira su Facebook un insieme di domande e risposte sul DPCM 26 aprile, i congiunti e le novità della fase 2 dal 4 maggio dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il testo è condiviso anche da sindaci e rappresentanti delle istituzioni e dà l’impressione di essere una precisazione di Palazzo Chigi, ma non lo è. FAQ AL DPCM DEL governo FASE 2 Domande e risposte: quando e perché posso uscire di casa dal 4 maggio Una serie di domande e dubbi legati al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 aprile. Da quella domenica ogni giorno qualcosa viene precisata o modificata congiunti Chi sono i congiunti? Quali attività e negozi riaprono il 4 maggio? Quando e perché posso uscire di casa? Una serie di domande e dubbi legati al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 aprile. Da ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) Da qualche ora gira su Facebook un insieme di domande e risposte sul DPCM 26 aprile, ie le novità della fase 2 dal 4 maggio dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il testo è condiviso anche da sindaci e rappresentanti delle istituzioni e dà l’impressione di essere una precisazione di Palazzo Chigi, ma non lo è. FAQ AL DPCM DELFASE 2 Domande e risposte: quando e perché posso uscire di casa dal 4 maggio Una serie di domande e dubbi legati al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 aprile. Da quella domenica ogni giorno qualcosa viene precisata o modificataChi sono i? Quali attività e negozi riaprono il 4 maggio? Quando e perché posso uscire di casa? Una serie di domande e dubbi legati al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 aprile. Da ...

Autocertificazione 4 maggio, il nuovo modulo che circola in rete è falso

