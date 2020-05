Kim riappare in pubblico dopo 3 settimane. E subito scatta la propaganda di regime (Di sabato 2 maggio 2020) Kim Jong-un è tornato. Il dittatore comunista nordcoreano, dopo un’assenza di tre settimane dalle scene pubbliche, ha partecipato all’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon. Il tutto, a una cinquantina di chilometri da Pyongyang. A riferirlo è l’agenzia di stato Kcna, smentendo quindi le voci relative alla malattia o addirittura al decesso del dittatore. Kim accolto da “ovazioni” (di regime) Si mette in moto tutta la macchina propagandista del regime comunista. Secondo quanto diffuso dai media, infatti, Kim sarebbe stato accolto da «enormi ovazioni» all’arrivo all’impianto per l’evento, che ha avuto luogo venerdì. Le immagini diffuse mostrano il dittatore sorridente mentre taglia un enorme nastro rosso. Come da copione ci sono applausi, urla di gioia, bandiere sventolate. Le ... Leggi su secoloditalia Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico e inaugura un centro fertilizzanti : le foto

Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni

