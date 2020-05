Volcei | popolazione implora l’Immacolata per la liberazione dal coronavirus

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – La gigantografia dell’effigie della Vergine Maria Immacolata, patrona della città di Buccino–, affissa ieri nella piazza principale della città di Buccino per chiedere la fine della pandemia da covid-19. Si affida alla Santa protettrice, il popolo buccinese, che chiede la grazia di ritornare alla normalità. “Nonostante l’isolamento per via del– spiega il parroco di Buccino, don Angelo Maria Addesso, – la città si unisce sotto il manto protettivo della Madonna a cui ora, più che mai, affidiamo tutta l’umanità, la Chiesa, le anime dei defunti, dei malati di covid-19 e di tutti coloro che si prodigano per la salute e la sussistenza di tutti noi e della nostra città. A partire da oggi e ogni sera-aggiunge il sacerdote- dalle nostre ...