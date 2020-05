Quando si potrà andare da una regione all’altra? Indice R0 a 0,2, ora siamo distanti (Di venerdì 1 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio gli italiani potranno uscire di casa non soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute, casi di stringente necessità (andare a fare la spesa) ma anche per andare a fare visita ai “congiunti” e per praticare attività motoria all’aria aperta (si a biciclettate e jogging). L’Italia entra nella fase 2 e c’è stato un allentamento delle misure di restrizioni, riapriranno anche svariate aziende ma i divieti saranno ancora molteplici e soprattutto si potrà uscire dalla propria regione soltanto per andare a lavorare o per motivi di salute. Quando si potrà andare da una regione all’altra liberamente senza alcuna autocertificazione? Questa possibilità sembra purtroppo ancora molto lontana nel tempo. Secondo il Corriere della Sera, infatti, la possibilità di concedere la ... Leggi su oasport Quando si potrà uscire dalla propria regione? Nella fase 2

Coronavirus - quando si potrà andare a Messa? All’aperto già dall’11 maggio? E in chiesa…

Pokemon Journeys : ecco come e quando si potranno vedere i nuovi episodi (Di venerdì 1 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio gli italiani potranno uscire di casa non soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute, casi di stringente necessità (a fare la spesa) ma anche pera fare visita ai “congiunti” e per praticare attività motoria all’aria aperta (si a biciclettate e jogging). L’Italia entra nella fase 2 e c’è stato un allentamento delle misure di restrizioni, riapriranno anche svariate aziende ma i divieti saranno ancora molteplici e soprattutto si potrà uscire dalla propriasoltanto pera lavorare o per motivi di salute.si potràda unaall’altra liberamente senza alcuna autocertificazione? Questa possibilità sembra purtroppo ancora molto lontana nel tempo. Secondo il Corriere della Sera, infatti, la possibilità di concedere la ...

TgrVeneto : La crisi del lavoro. Il mondo dello spettacolo tra i settori più penalizzati. Impossibile dire quando si potrà riap… - antoniopalmieri : Oggi, #26aprile, è domenica. Una domanda vera, non polemica: dopo lo sblocco del bagno in mare vicino a casa e dell… - gaxeIle : Secondo voi quando ci si potrà spostare di regione in regione? - darkskywriter : Comunque il progetto emigrazione prosegue. Paradossalmente l'aspetto lavorativo è il meno, possibilità per un copyw… - MarcoTu46242525 : Quando finalmente si potrà girare senza mascherine. Il presidente della #Lombardia Non ci sarà maschera per copri… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando potrà Abitazione, domicilio, dimora: dove andare senza prendere la multa Il Sole 24 ORE