L' allarme in Toscana | arrivata la vespa killer che stermina le api

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Alberto Giorgi Si chiamavelutina ed è la nuova minaccia per l’apicoltura: si tratta di un insetto asiatico capace dire api e altri insetti impollinatori Il primo avvistamento italiano risale a due anni fa lungo il fiume Magra, in Versilia. Si tratta di un insetto di originale orientale, comunemente dettovelutina, dalle dimensioni di un calabrone.Come puntualmente registrato dall’Agi, da quanto è arrivato in Italia ha cominciato a fare strage di arnie, ovvero i ricoveri artificiale dove vive la colonia di api domestiche dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo (il raggruppamento di celle esagonali a base di cera d'api costruito dalle api per contenere le larve della covata e per immagazzinare miele e polline.Il rischio permane tuttora e anzi si è aggravato, visto che alcuni esperti ...