Destiny 2 | giocatore trova un glitch nel mondo di gioco scoprendo così un importante

(Di venerdì 1 maggio 2020) La Stagione dell'Intrepido di2 è quasi terminata per due terzi, ma sembra che i giocatori abbiano ancora molto da scoprire prima del lancio della prossima stagione a giugno. L'utente tic-toc26 ha recentementeto unnele ha scoperto un grande spoiler.Attenzione: questo post contiene potenziali spoiler per2: Stagione dell'Intrepido e oltreIn un post su Reddit dell'utente PaperMartin, sembra che qualcuno di nome tic-toc26 si sia imbattuto in unnella Torre di2 e abbiato delle macerie che possono ricondurre a danni da battaglia. Nascoste sotto l'attuale Torre incontaminata, ci sono le cicatrici di una battaglia che deve ancora aver luogo. Secondo il post, tic-toc26 è stato in grado di individuare una missione con la Torre distrutta completamente visibile.Leggi altro...

Eurogamer_it : Un giocatore di #Destiny2 ha trovato un glitch che spoilera il futuro della stagione. -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny giocatore

Gamesource Italia

La nuova Season di Destiny 2 è ormai in procinto di concludersi e i giocatori iniziano già a interrogarsi su cosa li attenderà in futuro, ossia a giugno quando la nuova stagione avrà inizio. Un giocat ...Se siete appassionati della dimensione competitiva di Destiny 2, allora fareste bene a non prendere impegni per la serata di giovedì 30 aprile, quando andranno in scena i Giochi dei Guardiani! L'event ...