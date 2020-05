Coronavirus, Bergamo: i test confermano, è dovunque (Di venerdì 1 maggio 2020) Su mille test seriologici effettuati, il 62% indicano la presenza degli anticorpi al Coronavirus. Siamo in Val Seriana, provincia di Bergamo: lo comunica l’Ats. La Val Seriana, in provincia di Bergamo, è uno dei luoghi più martoriati dal Coronavirus: lo conferma l’Ats, l’Agenzia di Tutela della Salute, dopo i risultati dei test sierologici. Su 1054 … L'articolo Coronavirus, Bergamo: i test confermano, è dovunque proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - a Bergamo 11.360 positivi Da giovedì +47 - in Lombardia 88 morti

Coronavirus. Il sindaco di Bergamo contro Renzi : «Stonata e strumentale la sua frase "se i morti potessero parlare"»

