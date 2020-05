Assassin's Creed Valhalla nei panni di una guerriera vichinga? Ubisoft mette subito a tacere possibili e inutili polemiche (Di venerdì 1 maggio 2020) In quello che sembra essere un tentativo di respingere nell'immediato le solite fastidiose polemiche, Ubisoft ha affrontato subito la sua decisione di consentire ai giocatori di scegliere tra le versioni maschile e femminile del protagonista nel prossimo Assassin's Creed Valhalla."Le fonti archeologiche sono molto dibattute su tale questione specifica", ha dichiarato Thierry Noël, storico e consulente dell'unità di ricerca editoriale di Ubisoft, in un Q&A ufficiale. "Ma penso che ciò che è veramente importante sia che faceva parte della loro concezione del mondo. I miti della società norrena sono pieni di personaggi femminili e guerriere. Faceva parte della loro idea del mondo, che donne e uomini fossero ugualmente formidabili in battaglia, ed è qualcosa che si rifletterà in Assassin's Creed Valhalla".Assassin's Creed è stato ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla girerà in 4K su Xbox Series X

