Amazon Prime Video le uscite di Maggio 2020: tra Upload e Homecoming 2 arrivano Ugly Betty e Futurama (Di venerdì 1 maggio 2020) Amazon Prime Video: le uscite di Maggio 2020, Upload, Homecoming, Qua La Zampa uscite Amazon Prime Video Maggio – Tra serie tv, film e documentari Maggio sarà un mese particolarmente interessante su Amazon Prime Video che ha fine aprile ha implementato anche in Italia la funzione Store per noleggiare e acquistare film (qui tutti i dettagli). Dituttounpop ha anche una newsletter sulle serie tv, arriva ogni sabato. Se vuoi ci trovi qui, gratis. Il 1° Maggio arriva l’attesa commedia di Greg Daniels Upload, un racconto fantascientifico ambientato in un futuro fatto di telefoni che spuntano dalle mani, ologrammi ma soprattutto la possibilità di caricare la propria coscienza in un aldilà virtuale nel momento in cui si avvicinano alla morte. Il protagonista è Nathan (Robbie Amell) giovane programmatore che ha un incidente “impossibile” ... Leggi su dituttounpop Amazon Prime Video : in arrivo tutte le stagioni di Futurama

