Xbox Series X in azione con una diretta streaming focalizzata sul gameplay: ecco quando si terrà (Di giovedì 30 aprile 2020) Se state fremendo per vedere Xbox Series X in azione, eccovi accontentati: Microsoft ha appena annunciato che il 7 maggio terrà una diretta streaming della serie Inside Xbox in cui verrà mostrato il gameplay sulla console next-gen.L'annuncio tanto atteso arriva subito dopo quello di Ubisoft legato al prossimo capitolo di Assassin's Creed. Coincidenze? E' possibile che in quel giorno vedremo il protagonista di Assassin's Creed Valhalla in azione sulla console di prossima uscita? Attualmente non lo sappiamo: Microsoft non ha annunciato quali saranno i giochi provati su Xbox Series X, quindi staremo a vedere."Volete vedere i giochi per Xbox Series X? Noi vogliamo mostrarvi i giochi per Xbox Series" recita il tweet. Per l'Italia l'appuntamento è fissato quindi per il 7 maggio alle ore 17:00. Restate sintonizzati con noi per sapere tutti i dettagli della diretta!Leggi ... Leggi su eurogamer Xbox Series X riceverà un'esclusiva tripla A di Double Fine realizzata insieme a un ex Naughty Dog

PS5 e Xbox Series X al centro di notizie 'tristi' e inaspettate?

