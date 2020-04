Uno Maggio Taranto 2020, il concerto cambia forma (Di giovedì 30 aprile 2020) Uno Maggio Taranto 2020, cambia la forma ma non la sostanza. A differenza del concertone del primo Maggio, che quest'anno diventa in streaming, sarà diverso l'appuntamento con la settima edizione dell'Uno Maggio Libero e Pensante, questa la dicitura intera dell'evento organizzato dall’associazione di promozione sociale Cittadini e lavoratori liberi e pensanti di Taranto insieme a direttori artistici Michele Riondino, Roy Paci e Diodato. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, il concerto dell'Uno Maggio Taranto non ci sarà, né sarà sostituito da una versione streming, come faranno a Roma, per questioni organizzative. Tuttavia, l'Uno Maggio Libero e Pensante non manca l'occasione per riconfermare l'impegno della manifestazione, che si adegua alle circostanze: non ci saranno le performance musicali (e non solo) sul palco allestito al Parco Archeologico ... Leggi su gqitalia Uno Maggio Taranto 2020 - senza concerto diventa un docufilm in onda su La7

La previsione sul Covid : “Nessuno in terapia intensiva entro fine maggio”

Colao - “Dal 4 maggio al lavoro 4 - 5 milioni di italiani. Nel nostro Comitato nessuno guadagna nulla - siamo tutti volontari” (Di giovedì 30 aprile 2020) Unolama non la sostanza. A differenza delne del primo, che quest'anno diventa in streaming, sarà diverso l'appuntamento con la settima edizione dell'UnoLibero e Pensante, questa la dicitura intera dell'evento organizzato dall’associazione di promozione sociale Cittadini e lavoratori liberi e pensanti diinsieme a direttori artistici Michele Riondino, Roy Paci e Diodato. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, ildell'Unonon ci sarà, né sarà sostituito da una versione streming, come faranno a Roma, per questioni organizzative. Tuttavia, l'UnoLibero e Pensante non manca l'occasione per riconfermare l'impegno della manifestazione, che si adegua alle circostanze: non ci saranno le pernce musicali (e non solo) sul palco allestito al Parco Archeologico ...

lorepregliasco : Il direttore Travaglio oggi cita uno strano sondaggio su Conte. A una prima verifica: - il sondaggio non è di Open… - cooperazione_it : ?? Sei uno specialista in comunicazione e relazioni pubbliche? @UNICEFInnocenti offre una posizione in gestione dei… - La7tv : #unomaggioliberiepensanti Venerdì dopo la puntata di @welikeduel andrà in onda il docufilm 'Liberi e Pensanti - Uno… - Monlue66 : RT @Morenozagor: Arriva la seconda miniserie di Zagor! Zagor Darkwood Novel. Numero uno: “Gli occhi del destino”, di Burattini/Freghieri. D… - MattiaIannacco1 : Viva la ????qui da noi 11 maggio quasi tutto alla normalità. Come detto un paio di giorni fa tra la Corea del Nord e… -