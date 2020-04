Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio lavanderia fonda il PIL americano incubo recensione La Fede pronti a tutto oltre 2500 decessi in 24 ORE numero totale delle vittime arriva oltre 60.000 trans spinge per la stazione di emergenza dell’antivirale rende sivir e torniamo in Italia il governo va verso la diffida dell’ordinanza della Regione Calabria che dispone l’apertura di bar ristoranti e pasticcerie sentiamo Antonello Troya regione Calabria io le santelle ha firmato l’ordinanza per la fase 2 per la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus misure nuova esperienza in una nota della cittadella al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale tutte parole linguaggio da fiducia poiché in queste settimane calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto le regole ...