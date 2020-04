The Last of Us Part II peserà almeno 100 GB (Di giovedì 30 aprile 2020) Sappiamo già che The Last of Us: Part II verrà distribuito su due dischi Blu-ray, ma una pagina di preordine di PlayStation ha rivelato che l'imminente esclusiva necessiterà di almeno 100 GB di spazio sul disco rigido. Questo non lo rende abbastanza grande come Call of Duty: Modern Warfare, ma si tratta di un "peso" notevole.Recentemente The Last of Us Part II è stato protagonista di importanti spoiler emersi in rete che, molto probabilmente, hanno costretto Naughty Dog e Sony a svelare nell'immediato una nuova data di uscita.Come saprete, TLOU2 arriverà su PS4 il prossimo 19 giugno, ma sono mancate fortissime polemiche, alimentate da duri commenti da Parte dei giornalisti del settore.Leggi altro... Leggi su eurogamer Il secondo scudetto fu “the last dance” del Napoli di Maradona

The Last of Us 2 scontato su Amazon : ripartono i preordini su PS4

The Last of Us : Part II nell'occhio del ciclone dopo i leak tra pre-order cancellati - boicottaggio e richieste di riscrittura (Di giovedì 30 aprile 2020) Sappiamo già che Theof Us:II verrà distribuito su due dischi Blu-ray, ma una pagina di preordine di PlayStation ha rivelato che l'imminente esclusiva necessiterà di100 GB di spazio sul disco rigido. Questo non lo rende abbastanza grande come Call of Duty: Modern Warfare, ma si tratta di un "peso" notevole.Recentemente Theof UsII è stato protagonista di importanti spoiler emersi in rete che, molto probabilmente, hanno costretto Naughty Dog e Sony a svelare nell'immediato una nuova data di uscita.Come saprete, TLOU2 arriverà su PS4 il prossimo 19 giugno, ma sono mancate fortissime polemiche, alimentate da duri commenti dae dei giornalisti del settore.Leggi altro...

Atalanta_BC : Un anno fa @Dirono e SuperMario siglavano le ultime reti prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione del… - vanvuxta : Marquei como visto The Last Kingdom - 4x10 - Episode 10 - vanvuxta : Marquei como visto The Last Kingdom - 4x9 - Episode 9 - vanvuxta : Marquei como visto The Last Kingdom - 4x8 - Episode 8 - vanvuxta : Marquei como visto The Last Kingdom - 4x7 - Episode 7 -