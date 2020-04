Renzi a Conte: “I morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi” (Di giovedì 30 aprile 2020) Un ultimatum al governo guidato da Giuseppe Conte è arrivato da parte del leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenuto oggi in Senato per replicare all’informativa del premier a proposito del piano per le riaperture della “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. Il senatore fiorentino ha messo il presidente del Consiglio di fronte a un aut aut: “Se lei sceglierà il populismo Italia Viva non sarà più al suo fianco”, ha detto, “se sceglierà la via della politica la aspetteremo là”. “Il suo intervento esige risposte in nome della libertà e della verità: gli italiani per l’emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari”, ha esordito Renzi. “Non ne usciamo con un paternalismo populista o una visione priva di politica. Ciò ... Leggi su tpi L’ultimatum di Renzi a Conte : “Siamo ad un bivio. Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro”

