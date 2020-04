Primo Maggio, Venditti controcorrente: “La musica deve restare in silenzio” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Primo Maggio quest’anno andrà in onda in modo diverso, con un concertone soltanto televisivo. Gli artisti si esibiranno live da un palco installato presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della musica. Un evento che si svolgerà dalle 20 a mezzanotte in diretta su Rai3, ma si alzano anche voci di protesta davanti all’evento. La più autorevole è quella di Antonello Venditti: “Si avvicina il Primo Maggio e vorrei che si tramutasse in una giornata del silenzio della musica a favore di tutti quelli che ci lavorano senza essere minimamente calcolati né sentiti!“, il messaggio lanciato dai social. Il grande cantautore ha poi continuato spiegando il perché di questa sua richiesta lanciando un appello: “Chiedo a tutti i miei colleghi una giornata lontana dai social e dalla televisione per far capire che ... Leggi su giornalettismo Primo Maggio - Zaia : “Nelle piazze prevarrà il silenzio”

