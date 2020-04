Primo Maggio, il cardinale Sepe scrive ai lavoratori: E’ l’ora della solidarietà, una lezione da medici e infermieri (Di giovedì 30 aprile 2020) “L’emergenza conseguente alla diffusione del Covid-19 non consente, quest’anno, di celebrare con Voi la Festa del Lavoro, come ho sempre fatto nel passato. Tuttavia, non voglio far mancare la mia vicinanza e il mio pensiero in questo tempo che si presenta difficile e pieno di incognite”. Inizia così la lettera che il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe rivolge al mondo del lavoro alla vigilia Primo Maggio. “L’emergenza sanitaria – scrive il presule – ha portato con sé una nuova emergenza economica. L’interruzione di tante attività produttive e commerciali rischia di mettere in ginocchio e di far sparire tante aziende, con gravissima ripercussione sulla occupazione. Gli imprenditori, che in questi anni hanno fatto non pochi sforzi per superare la crisi e creare lavoro, oggi si trovano sulle spalle ingenti debiti e ... Leggi su ildenaro Anche Patti Smith tra gli ospiti del Concerto del Primo Maggio

La7 - Primo Maggio con Ken Loach e poi arriva Propaganda Live

