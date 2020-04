Piero Angela e la Fase 2: ‘Verranno qui i miei nipoti, sarà un momento importante’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Piero Angela come il resto degli Italiani si prepara alla Fase 2 della pandemia. Il divulgatore scientifico però non ha certo intenzione di darsi alla pazza gioia fuori da casa sua ora che le restrizioni inizieranno gradualmente a diminuire: “Io continuerò a essere prudente e a non uscire” fa sapere. Piero Angela e l’incontro con i nipoti Intervistato dal Corriere della sera, come riporta Fanpage, Piero Angela affronta la questione, che tanto clamore e ironia ha suscitato in rete, sui congiunti. Nel suo caso non sarà lui a muoversi, ma saranno i parenti a raggiungerlo: “Però penso che verranno qui i miei nipoti e sarà un momento importante: è tanto tempo che non ci vediamo e non era mai successo prima, perché abitiamo vicino”. LEGGI ANCHE: Piero Angela: ‘Mio nipote Edoardo un teen idol? Una ... Leggi su tvzap.kataweb Coronavirus - Piero Angela sul 4 Maggio : “Io continuerò ad essere prudente e a non uscire. Temo l’apertura dei cancelli”

