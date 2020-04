La vita in diretta la combina grossa, Lorella Cuccarini imbarazzata fa finta di nulla (Di giovedì 30 aprile 2020) Dalla settimana prossima torna Vieni da me Continua la programmazione de La vita in diretta che dalla settimana prossima dovrebbe tornare al consueto orario delle 16:50. Ricordiamo, infatti, che dopo due mesi di stop per via dell’emergenza Covid-19 tornerà Caterina Balivo col suo Vieni da me. Nel frattempo, nel pomeriggio di martedì la regia dello storico rotocalco ha avuto un imbarazzante problema tecnico lasciando interdetta la padrona di casa Lorella Cuccarini. Un disguido che ha visto coinvolto involontariamente il critico d’arte Vittorio Sgarbi che era in collegamento via Skype dalla sua abitazione. Errore tecnico a La vita in diretta Chi segue La vita in diretta sa perfettamente che all’interno del rotocalco c’è anche la rubrica dedicata a Valerio Rossi Albertini. Quest’ultimo è un esperto che quotidianamente da degli ... Leggi su kontrokultura La vita in diretta - Cuccarini lascia? “Pessimi rapporti con Matano”

La Vita In Diretta - Lorella Cuccarini : “Abbandoniamo questo spazio”

Alberto Matano svela cos’è successo : “Prima di arrivare a La vita in diretta…” (Di giovedì 30 aprile 2020) Dalla settimana prossima torna Vieni da me Continua la programmazione de Lainche dalla settimana prossima dovrebbe tornare al consueto orario delle 16:50. Ricordiamo, infatti, che dopo due mesi di stop per via dell’emergenza Covid-19 tornerà Caterina Balivo col suo Vieni da me. Nel frattempo, nel pomeriggio di martedì la regia dello storico rotocalco ha avuto un imbarazzante problema tecnico lasciando interdetta la padrona di casa. Un disguido che ha visto coinvolto involontariamente il critico d’arte Vittorio Sgarbi che era in collegamento via Skype dalla sua abitazione. Errore tecnico a LainChi segue Lainsa perfettamente che all’interno del rotocalco c’è anche la rubrica dedicata a Valerio Rossi Albertini. Quest’ultimo è un esperto che quotidianamente da degli ...

LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO OSPITE A 'LA VITA IN DIRETTA' ++ Appuntamento alle ore 17:15, su Rai 1. - Mov5Stelle : ?? Alle 17:15 @luigidimaio sarà ospite a La Vita in Diretta, su Rai1. Non perdetelo! - mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - KontroKulturaa : La vita in diretta la combina grossa, Lorella Cuccarini imbarazzata fa finta di nulla - - daintyanthos : spero che clez canti sunflowers of love nella diretta o non avrò più certezze nella vita #ciavarrini -